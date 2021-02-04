GAZİANTEP - Silahlı saldırı öncesi güvenlik kameralarını boyamışlar
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GAZİANTEP - Silahlı saldırı öncesi güvenlik kameralarını boyamışlar

04.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:55

Gaziantep'te seyyar satıcıyı pompalı tüfekle vuran zanlılar, olay öncesi güvenlik kameralarını görüntü almasını engellemek için boyadığı belirlendi.

Gaziantep'te seyyar satıcıyı pompalı tüfekle vuran zanlılar, olay öncesi güvenlik kameralarını görüntü almasını engellemek için boyadığı belirlendi.

Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde seyyar satıcı olan Ö.H, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.H'nin durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraların görüntü almasını engellemek için zanlılar tarafından boyandığını tespit etti.

Polislerin zanlıları yakalama çalışması devam ediyor.

GAZİANTEP - Silahlı saldırı öncesi güvenlik kameralarını boyamışlar
GAZİANTEP - Silahlı saldırı öncesi güvenlik kameralarını boyamışlar
GAZİANTEP - Silahlı saldırı öncesi güvenlik kameralarını boyamışlar
GAZİANTEP - Silahlı saldırı öncesi güvenlik kameralarını boyamışlar

Kaynak: Anadolu Ajansı

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