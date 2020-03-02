: Gaziantep silahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı

02.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:08

Silahlı gasp şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı

GAZİANTEP'te, silah tehdidi ile bir fırın çalışanının para ve cep telefonunu gasp eden şüpheli, güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Olay, Karataş Mahallesi'nde 20 Şubat tarihinde meydana geldi. M.A adlı şüpheli gece saatlerinde geldiği fırının çevresini bir süre gözetledi. Kimsenin bulunmadığı sırada içeriye giren şüpheli, üzerinde taşıdığı tabancayla fırın çalışanını tehdit ederek çekmecede bulunan 300 lira parayı aldı. Şüpheli daha sonra çalışanın cep telefonunu da alarak kaçtı. Şüphelinin kaçmasının ardından gasba uğrayan çalışan durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede gasp şüphelisinin M.A. olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Tespit edilen adreste üzerinde suç aleti tabancayla yakalanan M.A., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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