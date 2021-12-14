"Gaziantep Şiarı Projesi" lansmanı gerçekleşti

GAZİANTEP (Bültenler) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı organizasyonunda "Gaziantep Şiarı Projesi" lansmanı yapıldı.

Proje kapsamında 22 öğretmen ve öğrencinin Türkiye'nin 80 iline götürecekleri toprak ve bayrak, Gaziantep Valiliği Fuaye Alanı'nında düzenlenen törenle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından teslim edildi.

ŞAHİN: NASIL ÇANAKKALE GEÇİLMEDİYSE BU TOPRAKLARDAN DA DÜŞMAN ECDAT TARAFINDAN GEÇİRTİLMEDİ

Törende konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, gururlu ve onurlu olduğunu ifade ederek, "Muhteşem bir tarihin ve coğrafyanın şanlı, şerefli ata ve ecdadın emanetçisiyiz. Bu emaneti geleceğe taşımak ve gençlere vermek için huzurlarınızdayız. Yüzüncü yıldayız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yüz yıllık başarı hikayemizi bütün dünyaya anlatıyoruz. Ama daha da önemlisi ikinci yüzyılın yeni destanını yazmak için birlikteyiz. İbn-i Haldun 'Coğrafya kaderdir' diyor. Ben ise 'Coğrafya karakterdir' diyorum. Bu topraklar insanlık tarihi kadar eski. Kahramanların, savaşların, acıların tarihi bu topraklarda yazıldı. Bizim uzun havalarımızda, türkülerimizde hep acı ve özlem var. Bir taraftan da kahramanlığın, şanlı şerefli olmanın, gaziliğin, şehitliğin tarihi de bu topraklarda yazıldı. Bu topraklarda ikinci bir Çanakkale yaşandı. Nasıl Çanakkale geçilmediyse bu topraklardan da düşman ecdat tarafından geçirtilmedi" diye konuştu.

İSTİKLAL MARŞI'NIN HER BİR DİZESİNİ BU TOPRAKLARDA YAŞAMIŞ BİR ECDADIN NESİLLERİYİZ

Başkan Şahin konuşmasının devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün şehirleri överken Gaziantep'e özel bir yer ayırdığını belirterek, "Yüce meclisten Gazilik onuru vermesi, iki Gazi'nin burada buluşması ve Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarının dünyaya kahramanlığımızı göstermesi tesadüf değil. Biz bu ecdat ile övünüyoruz. 'İman varsa imkân vardır' diyen ataların evladıyız. Toprak ana, yar, vatandır. İşte bu toprağı 80 ilimize gençlerimizle gönderiyoruz ve diyoruz ki asla unutmayacağız. Asla unutturmayacağız. Büyük güçleri ile gelenlere karşı bu duruş, hiç değişmeyecek. Yüz yıl sonra aynı duruş ile diyoruz ki 'Zaman değişse de vazifemiz hep aynı'. Geçmişten aldığımız ilhamla artık "Eğitim-Bilim Şehri Gaziantep" diyoruz. Gazi unvanının yanına bu unvanları da koymak için öğrencilerimizle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu toprak bu bayrak çok özel. Burada büyük bir destan ve eser var. İstiklal Marşı'nın her bir dizesini bu topraklarda yaşamış bir ecdadın nesilleriyiz. Gençlerimize güveniyor, eğitim genç dostu bir şehir için valiliğimizle çalışıyoruz" diye ifade etti.

VALİ GÜL: 100'ÜNCÜ YILI EN ÜST DÜZEYDE KUTLUYOR HATIRLATIYOR, İKİNCİ YÜZYILIN ÖN SÖZÜNE YAZIYORUZ

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Antep Savunmasında ki 6 bin 317 şehidi rahmet ve minnetle anarak "İkinci yüzyılın başlangıcındayız. Kutlama ve şenliğimiz var. Sonuç itibari ile bu şehir esaretten kurtuldu. Dolayısıyla bunu en üst düzeyde kutluyor hatırlatıyor, ikinci yüzyılın ön sözüne yazıyoruz. Burada her kurum üzerine düşeni yapıyor. Bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Gittiğiniz yerlere Gaziantep ve bizlerin selamlarımızı iletin. Yola çıkacak gençlerimiz ve Gaziantep bir tarih yazıyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe konuşmasında 80 ile öğrencilerin Gaziantep'in "Yüzyıl önce ne ise aynı ruh, aynı iman, aynı vatan aşkının içimizde olduğu, sonsuza kadar devam edeceği, ay yıldızlı bayrağımızın sonsuza kadar göklerde dalgalanacak" mesajını iletmelerini istedi.

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