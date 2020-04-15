GAZİANTEP Semt pazarında sokağa çıkma yasağı yoğunluğu
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Koronavirüs, İslahiye, Güncel

GAZİANTEP Semt pazarında sokağa çıkma yasağı yoğunluğu

Semt pazarında sokağa çıkma yasağı yoğunluğuGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeni ile pazarlarda yoğunluk oluştu.

15.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:47
GAZİANTEP Semt pazarında sokağa çıkma yasağı yoğunluğu

Semt pazarında sokağa çıkma yasağı yoğunluğu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeni ile pazarlarda yoğunluk oluştu. Belediye ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında semt pazarına gelenlerin ateşini ölçüp, maskesi olmayanların girişine izin vermedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle İslahiye'de kurulan pazar alanında sıkı tedbirler alındı. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma nedeni ile pazarda yoğunluk oluşurken, zabıta ekipleri pazar girişinde barikat kurarak, vatandaşların ateşini ölçüp, maskesi olmayanları almadı. Pazarda tezgahların girişinde alışverişini yapanlar arasında şerit çekildi. Sebze ve meyveler el değmeden satıcı tarafından poşetlenerek satıldı. Görevliler tarafından sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda anonsları yapıldı.

GAZİANTEP Semt pazarında sokağa çıkma yasağı yoğunluğu

Kaynak: DHA

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