GAZİANTEP Semt pazarında koronavirüs denetimi

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Semt pazarında koronavirüs denetimi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,semt pazarında koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'kontrollü normalleşme' ile hayata geçirilen 'Dinamik Denetim' kapsamında ekiplerin maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimi devam ediyor.

İslahiye'de barikatla çevrilen alanda kurulan pazara girmek isteyenler maskeleri kontrol edilerek alındı. Polis ve zabıta ekipleri de semt pazarında esnafa ve alışverişe gelen vatandaşları kontrollü sosyal hayatı anlatılarak, koronavirüs tedbirlerinde taviz vermeden maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyaları gerektiğini anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı