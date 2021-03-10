GAZİANTEP Semt pazarında koronavirüs denetimi
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GAZİANTEP Semt pazarında koronavirüs denetimi

10.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:40

Semt pazarında koronavirüs denetimiGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,semt pazarında koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Semt pazarında koronavirüs denetimi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,semt pazarında koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'kontrollü normalleşme' ile hayata geçirilen 'Dinamik Denetim' kapsamında ekiplerin maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimi devam ediyor.

İslahiye'de barikatla çevrilen alanda kurulan pazara girmek isteyenler maskeleri kontrol edilerek alındı. Polis ve zabıta ekipleri de semt pazarında esnafa ve alışverişe gelen vatandaşları kontrollü sosyal hayatı anlatılarak, koronavirüs tedbirlerinde taviz vermeden maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyaları gerektiğini anlattı.

GAZİANTEP Semt pazarında koronavirüs denetimi
GAZİANTEP Semt pazarında koronavirüs denetimi
GAZİANTEP Semt pazarında koronavirüs denetimi
GAZİANTEP Semt pazarında koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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