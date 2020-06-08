Gaziantep semalarında yükselen dolunay hayran bıraktı
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Gaziantep semalarında yükselen dolunay hayran bıraktı

Gaziantep semalarında yükselen dolunay hayran bıraktı Gaziantep'te gün batımıyla ortaya çıkan ayın en ihtişamlı hali olan 'dolunay' kendisine hayran bıraktı.

08.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:11

Gaziantep semalarında yükselen dolunay hayran bıraktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te gün batımıyla ortaya çıkan ayın en ihtişamlı hali olan 'dolunay' kendisine hayran bıraktı.

Dünya'dan 384 bin 400 kilometre uzakta olan ay oluşturduğu 'Dolunay' konumu ile Gaziantep'ten gözlemlendi. İnsanlar ve canlılar üzerinde etkisi tartışılan, bilinmeyenleri nedeniyle günümüze kadar süre gelen hikayelerinin yanı sıra parlaklığı ile de insanoğlunun dikkatini çeken dolunay, çıplak gözle gece boyu izlenebildi. Güneş ile dünya arasında yer aldığı konuma göre Hilal, dolunay, ilk ve son dördün gibi evreleri olan ayın en ihtişamlı hali olan dolunay, görsel bir şölene neden oldu

Gaziantep semalarında yükselen dolunay hayran bıraktı

Kaynak: İHA

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