Gaziantep Şehit Aileleri ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ile Beratı Verildi

Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ile Beratı verildi

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, düzenlenen iftar programında 13 şehit ailesi ile 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Berat Belgelerini takdim etti.

Ramazan ayının ilk iftarında bir restoranda gerçekleştirilen törene Vali Davut Gül'ün yanı sıra, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hali Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, şehit alileri ve gaziler katıldı.

Törende konuşan Vali Gül, şehit yakınlarının devlete emanet olduğunu söyleyerek, 'Bu vesile ile bütün şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler şehitlerin ölmediğine ve ölmeyeceğine inanan insanlarız. Sizlerin bu vatan için ödediği bedelleri biliyoruz. Şehitlerimizin yakınları bu millete bu devlete emanettir. Sizlerin uğrunda canını feda ettikleri değerler bu millet tarafından bu millet tarafından sonsuza kadar muhafaza edilecektir' dedi.

Kaynak: DHA