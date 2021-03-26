Gaziantep Şehir Tiyatrosu kuruluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir tiyatrosu kuruyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir tiyatrosu kuruyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehirde en çok talep edilen kültür-sanat etkinliğini belirlemek için anket yapıldı.

Vatandaşın şehir tiyatrosu talebi üzerine harekete geçen yetkililer, mayıs ayında oyuncu seçmelerini yapacak.

Genel Sanat Yönetmenliğine Nejat Şener'in atandığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, haziran ayından itibaren oyunlarını sergileyecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, "Hem gazi şehrimizin hem de ülkemizin kültür ve sanat hayatına en yüksek katkıyı sağlaması için tüm imkanlarımızla şehir tiyatromuzun yanındayız. Tüm tiyatro camiamızın sahne ışıkları hep yansın, alkışı bol olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal