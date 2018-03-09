Gaziantep Şehir Hastanesi'nde İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hastanesi özelliğini taşıyacak olan, bin 875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi yerinde inceleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Koordinasyon Dairesi Başkanı Sayit Çelebi başkanlığında, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanı Dr. Dündar Arif Ekinci, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Turgut, ilgili sağlık yöneticileri ve şirket temsilcilerinin katıldı. Hastane ile ilgili bir sunum da yapıldı.

Şahinbey İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi Karataş Mevkinde 640 bin metrekare kapalı inşaat alanına yapılan 636 yataklı Genel Hastane, 205 yataklı KVC Hastanesi, 174 yataklı Onkoloji Hastanesi, 112 yataklı Psikiyatri Hastanesi, 498 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ve 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olmak toplamda bin 875 yatak kapasitesine sahip olan Gaziantep Şehir Hastanesi ile Gaziantep, Ortadoğu'nun sağlık üssü haline gelerek sağlık turizmine de hizmet verecek. - GAZİANTEP