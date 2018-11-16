Gaziantep Şehir Hastanesi

Gaziantep Valisi Davut Gül, inşaatı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül ile beraberindekiler bölgenin en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyacak olan Gaziantep Şehir Hastanesinin çalışmaları inceledi çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, büyük ve ayrı bir önem arz eden bu yatırımın kentte farklı bir değer katacağını, hastanenin faaliyete geçtiğinde sadece Gaziantep'in değil Ortadoğu'nun sağlık üssü haline geleceğine ifade etti.

Şahinbey İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde yapımı sürdürülen hastane 640 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastane bünyesinde 636 yataklı genel, 205 yataklı kardivasküler cerrahi, 174 yataklı onkoloji, 112 yataklı psikiyatri, 498 yataklı kadın doğum ve çocuk, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri ve 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri olmak üzere toplamda bin 875 yatak kapasitesi ile hizmet verecek.

Güle, incelemelerinde Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sezer Cihan, Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı eşlik etti.