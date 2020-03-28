Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek - Haber
Şehir Hastanesi, Gaziantep, Türkiye

Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek

Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek Gaziantep'te yapımı süren 638 bin 89 metrekare alana kurulacak olan toplam bin 875 yatak kapasitesindeki Gaziantep Şehir Hastanesi'nin 1.5 yıl içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

28.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:14
Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek

Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapımı süren 638 bin 89 metrekare alana kurulacak olan toplam bin 875 yatak kapasitesindeki Gaziantep Şehir Hastanesi'nin 1.5 yıl içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

Türkiye'deki en büyük hastanelerden biri olan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Temeli 2013 yılında atılmasına rağmen çeşitli aksamalar nedeniyle bir türlü bitirilemeyen Gaziantep Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmalarında son düzlüğe girildi. Çalışmaların aralıksız devam ettiği hastane inşaatının 2021 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Tamamlandığında sadece kente değil bölgeye de sağlık hizmeti verecek olan Gaziantep Şehir Hastanesi, bin 875 yatak kapasitesine sahip olacak. Hastane kampüsünde branşlara göre 7 hastane yer alacak. Bu binaların ana hastane binası, yüksek güvenlikli adli psikiyatri binası, teknik hizmetler binası, fizik tedavi ve rehabilitasyon binası, 3 bin 82 araç kapasiteli açık ve kapalı otopark ile İl Sağlık Müdürlüğü binasının da kampüs içerisinde yer alması bekleniyor. Hastane içerisinde ise 60 tane ameliyathane, 277 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 475 polikliniğin hizmet vermesi hedefleniyor.

1.5 yıl içerisinde tamamlanacak

Gaziantep'te basın mensupları ile yaptığı online basın toplantısında çalışmaları devam eden şehir hastanesi ile ilgili bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Sağlık İl Müdürü şehir hastanesindeki çalışmaları çok sıkı şekilde takip ediyor. Şehir Hastanesi'nin yapımı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizim tahminimize göre bir buçuk yıl içerisinde Gaziantep Şehir Hastanesi tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Ulaşım alt yapısı da hazırlanıyor

Fatma Şahin, hastanenin çevre yoluna bağlantı çalışmaların sürdüğünü de belirterek, "Karayolları ile birlikte şehir hastanesinin çevre yolu bağlantısını projelendirdik ihalesini yaptık. Hastane bittiğinde çevre yolu bağlantısı da bitmiş olacak. Ulaşım alt yapısı ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haber
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek Haber
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi Haber
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi Haber
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haber
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu Haber
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler 'Kira bende' kampanyasına destek oldu
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler "Kira bende" kampanyasına destek oldu
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi
Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ebru Polat Basketbolcu Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Basketbolcu Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Rize Polis İtalya
Şu an buradasınız: Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 10:35:08. #1.15#
title