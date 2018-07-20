Gaziantep Şehidini Uğurladı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Giresun kırsalında yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Recep Öncebe, memleketi Gaziantep'in Araban ilçesinde gözyaşlarıyla defnedildi. Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe (24), ormanlık alanda ağır yaralandı. Öncebe, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Öncebe, memleketi Gaziantep'in Araban ilçesinde ikindi namazını müteakip gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, milletvekilleri, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

(Abdülkadir Güneş/İHA)