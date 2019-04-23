Gaziantep Savunma Sanayinde Pay Sahibi Olmak İstiyor

Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) kentin savunma sanayi alanında pay sahibi olabilmesi adına girişimlerine hız verdiği bildirildi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, oda heyeti Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik ile bu alanda faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

ASELSAN ve OSTİM'i ziyaret eden heyet, savunma sanayinin tedarikçi firmalarını da gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Ankara ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini belirterek, Gaziantep'in ülke ekonomisinde çok değerli bir yeri olduğunu ve günden güne artan ihracat rakamlarıyla da gelecekte çok daha önemli bir merkez haline geleceğini kaydetti.

Acıoğlu, Gaziantep'in savunma sanayi için adeta biçilmiş kaftan olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Biliyorsunuz ki 'Lojistik Köy' projemizle de lojistik alanında da bir merkez konumuna geleceğiz. Bilgi, birikim ve nitelikli eleman konusunda da örnek bir şehiriz. Bu noktadan hareketle Ankara'ya giderek ülkemizin savunma sanayi alanında önde gelen kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdik. İlk olarak HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol'u ziyaret ettik. Son derece verimli geçen ziyarette HAVELSAN'ı Gaziantep'e davet ettik. Yakın zamanda GTO üyelerini HAVELSAN yetkilileriyle bir araya getirerek ortak projeler üretmeye çalışacağız."

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik'e yaptıkları ziyarete de değinen Acıoğlu, "Gaziantep'e Savunma Sanayii Başkanlığının irtibat ofisinin açılması konusunda fikir birliğine vardık. Bu ofis Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi'nde olacak. Önümüzdeki süreçte iş birliklerimiz de artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA