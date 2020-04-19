Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri - Haberler
Koronavirüs, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Güncel

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri devam etti.

19.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:44
Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri devam etti.

Gaziantep Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerince kentteki dezenfeksiyon çalışmaları devam etti. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için de belirlenen noktalara yem bırakıldı.

Öte yandan İslahiye ilçesinde, Kovid-19 mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla fırıncılar sokak sokak gezerek ekmek sattı. Evlerinden çıkamayacak durumdaki yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlara Vefa Destek Grubu hizmet verdi, fırıncılar ise ticari araçlarla dolaşarak yaptıkları anonslarla evlere ekmek satışı yaptı. Apartmanlarda oturanlara ekmekleri aşağı sarkıtılan sepetlerle teslim edildi.

Öte yandan kent merkezindeki bir fırın işletmesi sahibi Fatih Demirel ise iki kişilik ekiple talep edenlere drone ile ekmek ulaştırdı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, koronavirüs salgın riskinin önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağına riayet eden vatandaşlara, şehrin farklı noktalarında çekilen özel görüntülerle teşekkür etti. Şehrin cadde ve sokaklarının boş olduğu görülen video, sosyal medyada da ilgi gördü.

Suruç ilçesinde de Kovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, kısıtlamanın ikinci gününde de üretime devam etti. Kırsal Bilge Mahallesi'nde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler, arazileri sürüp hem sulama yaptı hem de sebze fidelerini toprakla buluşturdu. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden işçiler, maske ve eldivenlerini takarak çalıştı.

Çiftçi Mehmet Deniz Aydeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretime katkı sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Arazisini pamuk ekimine hazırladığını ifade eden Aydeniz, "Biz çiftçiler zamanla yarışıyoruz. Güzel Türkiye için üretime devam etmek zorundayız. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başladık. Bir an önce koronavirüs belasının bitmesini, hayatın normale dönmesini istiyoruz." dedi.

Üreticilerden Salih Ay da büyük emek harcayarak yetiştirdikleri sebze fidelerini toprakla buluşturduklarını aktararak kendilerini uygulamadan muaf tuttukları için yetkililere teşekkür etti.

Çiftçi İbrahim Ay da zor şartlar altında çalıştığına değinerek bu süreçte çiftçiler için bir günün bile çok değerli olduğunu belirtti.

Öte yandan Suruç İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç, Vefa Destek Grubu ile tarlada çalışan işçileri ziyaret ederek maske dağıttı.

Siverek ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evden çıkmayanların ekmek ihtiyacı, ekiplerce karşılandı. 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan 96 ailenin ekmek ihtiyacı, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılandı.

- Malatya

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları da çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, iki çocuğu engelli ve eşi rahatsız olan 78 yaşındaki Mehmet Şahin'in yemek ve diğer ihtiyaçlarını giderdi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti Haberler
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
Mersin Büyükşehir Belediyesi 'bedava ekmek yasaklandı' dedi, valilikten jet yanıt geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Berat Albayrak Hakkı Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kutsi Ümit Besen Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Antalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 13:45:09. #1.14#
title