Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta, kar ve soğuk nedeniyle beslenmekte zorlanan sokak hayvanları için mama ve yem bırakıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta, kar ve soğuk nedeniyle beslenmekte zorlanan sokak hayvanları için mama ve yem bırakıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına yem ve mama bıraktı.

Şanlıurfa

Eyyübiye Belediyesince yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için kentin çeşitli noktalarına yem ve mama bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belediye ekipleri, ilçenin farklı bölgeleri ile parkalara mama ve yem bıraktı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri de soğuk kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, kentteki beslenme noktaları başta olmak üzere çeşitli bölgelere yiyecek bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri de kentte 35 noktada mama ve yemleme çalışması yaptı.