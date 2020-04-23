Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı
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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.

23.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:21
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Gaziantep'in cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek noktalarından Gazi Muhtar, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Atatürk ve İnönü bulvarları en sakin günlerini yaşıyor.

Cadde ve sokaklarda az sayıda kişinin market gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıktığı gözlenirken, güvenlik güçleri de denetimlerine devam ediyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da cadde ve sokaklar boşaldı. Görevliler ve güvenlik güçlerinin dışında insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Malatya

Malatya'da 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı, Sivas, İnönü ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler, kentin ana cadde ve sokaklarında görev yapıyor.

Öte yandan, polis ekipleri, kent merkezi ve ana caddelerde drone ile "Evde kal." anonsu yaptı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın en işlek noktalarından Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ile Milli İrade, Demokrasi ve Atatürk meydanları başta olmak üzere kent genelinde cadde ve sokaklar ile tarihi Kapalı Çarşı'nın boş olduğu görüldü.

Kentte güvenlik güçleri kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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