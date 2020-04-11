Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yasağının ardından sokaklar boşaldı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Gaziantep kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından, kent genelinde uygulama yaptı.

Şanlıurfa

Kentte sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sessiz günlerinden birini yaşadı.

Malatya

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından uygulama yapan polis ekipleri, yasaktan haberdar olmayan kişileri uyararak evlerine yönlendirdi.

Trafik yoğunluğu yaşanan çevre yolu ile bu yoldaki kavşaklarda sakinlik gözlendi.

Kent merkezinde fırıncılık yapan Derviş Özdil, iş yerlerini açtıklarını ve ekmekleri pişirdiklerini, müşterilerini beklediklerini ifade etti.

Kahramanmaraş

Kentte sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kent genelinde uygulama yaparak insanları evlerinde kalmaları konusunda bilgilendirdi.

Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.

Kaynak: AA