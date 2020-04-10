Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından fırın ve bakkallarda yoğunluk yaşandı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta gece saat 24.00'ten geçerli olmak üzere il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından fırın ve bakkallarda yoğunluk yaşandı.

Kararın açıklanması sonrası Gaziantep'te çok sayıda vatandaş fırınlara ve bakkallara gitti. Merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Bazı fırınların ve marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluştu, polis ekipleri sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşları uyardı.

Bu arada, Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, Allah rızası için abartmayın. Altı üstü 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Zorunlu ihtiyaçlarınızı temin edeceğiniz yerler planlanıyor, lütfen evlerinize gidin." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da fırın ve marketlere gidenler, iki gün yetecek kadar ekmek ve ihtiyaç duydukları malzemeleri aldı.

İş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, ekmek üreten fırınların da aralarında bulunduğu bazı işletmelerin yasak kapsamı dışında bulunduğunu vurgulayarak, "Dışarı çıkma yasağı sadece 2 gün içindir, bu süre boyunca ekmek üretimi yapan fırınlarımız açık olacaktır. Vatandaşlarımız temel gıda noktasında bir sıkıntı yaşamayacaklar, endişe etmesin. Gıda malzemesi ihtiyacı olan vatandaşlarımız da 112-155-156 nolu telefonlardan bize ulaşsınlar, ihtiyaçları kısa sürede giderilecektir." dedi.

Malatya ve Kahramanmaraş

Malatya'da da alışveriş için vatandaşların dışarı çıkması nedeniyle ana arterlerde araç yoğunluğu yaşandı.

İki günlük sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar açık olan bakkal ve ekmek fırınlarına gitti.

Merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde açık olan bakkal ve fırınların önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anonslarla yarın fırınların açık olacağını duyurarak, sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Kaynak: AA