Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Gaziantep'te kısıtlamanın başlamasıyla kentin işlek yerlerindeki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Araç trafiğinin azaldığı kentte polis ekipleri denetlemelerini sürdürüyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kısıtlama dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizleşti.

Kentte Atatürk, GAP, İpekyol, Necmettin Cevheri, Recep Tayip Erdoğan bulvarları ile tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi boş kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda bulunmadığı kentte, araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında uygulama yaparken, belediye ekipleri ise temizlik çalışması yürütüyor.

Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da da kent merkezlerinde sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklar boşalırken, emniyet ekipleri, kavşak ve caddelerde denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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