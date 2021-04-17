ŞANLIURFA - Caddeler ve tarihi Balıklıgöl sessizliğe büründü
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ŞANLIURFA - Caddeler ve tarihi Balıklıgöl sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada üç bürokrat daha görevden alındı
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada üç bürokrat daha görevden alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

ŞANLIURFA - Caddeler ve tarihi Balıklıgöl sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Caddeler ve tarihi Balıklıgöl sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Caddeler ve tarihi Balıklıgöl sessizliğe büründü
ŞANLIURFA - Caddeler ve tarihi Balıklıgöl sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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