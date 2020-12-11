KAHRAMANMARAŞ - Kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu

Kentin işlek cadde ve sokaklarında hakim olan sakinlik KAHRAMANMARAŞ - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kahramanmaraş'ta sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek cadde ve sokaklarında hakim olan sakinlik KAHRAMANMARAŞ - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kahramanmaraş'ta sessizlik hakim oldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasının ardından Kıbrıs, Demokrasi, Atatürk Meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon Bulvarlarında sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturarak, sokağa çıkma kısıtlamasını kontrol etti.

Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği yoğunluğunun oldukça düşük seviyeye indiği gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün