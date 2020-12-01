Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor (2)

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis ekipleri, cadde ve meydanlarda denetim yaptı.

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis ekipleri, cadde ve meydanlarda denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.

Ankara'daki vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekildi. Şehrin işlek cadde, meydan ile sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapanırken lokanta ve restoranlar paket servis uygulamasına geçti.

Ankara'nın en işlek yerleri arasında olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye meydanları, Güvenpark ve Kuğulupark'ta yaya ile araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, sokak ve caddelerde denetim yaptı, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti. Denetim sırasında kısıtlamaya uymayanlar bazı kişilere cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'te sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu