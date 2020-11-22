GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

22.11.2020 20:51 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:08

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlamaların başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentlerde, yaya ve araç trafiği de düşük seviyede kaldı.

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar evlerine kapandı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı.

Kahramanmaraş'ta ise kısıtlamanın başlamasının ardından Kıbrıs ve Atatürk meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon bulvarları sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturarak, sokağa çıkma kısıtlamasını kontrol etti.

Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği yoğunluğunun oldukça düşük seviyeye indiği gözlendi. Malatya, Adıyaman ve Kilis'te de kısıtlamanın ardından sessizlik hakim oldu.

GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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