Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, çocukların market ve pazarlara girmesinin yasaklandığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesince, aralarında Suriyeli doktorların da yer aldığı sağlık ekipleri, kent girişlerinde sağlık kontrolleri gerçekleştiriyor.

Güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri yaptıkları anonslarla insanları evde kalmaları konusunda uyarıyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçları da ekipler tarafından karşılanıyor.

Şanlıurfa

Eyyübiye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki semt pazarları esnafına maske ve eldiven dağıtımını sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların sağlığını korumaya yönelik Batıkent TOKİ bölgesindeki semt pazarında denetimlerde bulundu.

Esnafa uyarılar yapan ekipler, maske ve eldiven dağıttı.

Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, ilçede koronavirüse karşı mücadele kapsamında marketler, fırınlar ve gıda maddesi üretilen iş yerleri kontrol edildi.

Koronavirüs hakkında bilgilendirme yapan ekiplerce denetimlerde işletmelerde ürün gramajı, mamullerin muhafaza alanlarının ve üretimde kullanılan malzemelerin hijyenik olup olmadığı ve çalışanların kıyafetlerinin temizliği ile ateşlerine de bakıldı.

Eksiklikleri olan işletmelerin sorumlularına uyarılarda bulunuldu.

Malatya

Malatya'da belediyeler tarafından kent genelinde başlatılan dezenfektan çalışmaları devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi ekipleri, bu kapsamda halkın en yoğun bulunduğu noktalardan olan Soykan Meydanı, Yeni Cami çevresini ve Kuyumcular Sokağı'nı dezenfektanlı suyla yıkadı.

Vali Aydın Baruş başkanlığından toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu da il dışına çıkma isteyen kişilerin, "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alması gerektiğini hatırlatarak, taksi gibi araçların şehirler arası toplu taşıma aracına dönüştürülmesinin yasaklandığını duyurdu.

Kilis

Kilis'te Valilik ve belediye iş birliğiyle alınan tedbir kararları doğrultusunda Belediye Gıda Bankası aracılığıyla kentteki evlere ziyaretler sürüyor.

Ziyaretlerde konutlara çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtılırken özellikle 65 yaş üstü bireylerin evde kalmalarının gerekliliği anlatılıyor.

Vefa Sosyal Destek grubu da kendilerine "112, 156, 155" çağrı hatlarından ulaşan 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulu da, çocukların market ve pazar yerlerine alınmasının yasakladığını bildirdi.

Kurul kararında, şunlara yer verildi:

"Taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı yol arkadaşlığı gibi uygulamalar ile yolcu alınmasına yönelik her türlü durumun da önlenmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA