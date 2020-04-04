Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri
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Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

04.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:40
Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, PTT şubelerinin kapatılmasının ardından vatandaşların maaşlarını ve sosyal yardım ödemelerini evlerinde teslim ediyor.

Sorumluluk bölgesindeki mahallelerde yaşayan vatandaşların ödemelerini teslim alan ekipler, hak sahiplerine bunları zarfta imza karşılığında teslim ediyor.

Göltepe Mahallesi TOKİ konutlarında oturan 79 yaşındaki Hafize Ekiz'e yaşlılık maaşı ile sosyal yardım ödemesini getiren ekipler, mahalle muhtarıyla kapı kapı dolaştı.

Öte yandan, İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, biber fidesi ve tohumu ekiminin başladığı Karakaya, Ortaklı, Şahmaran ve Akınyolu mahallerinde mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları çadırların bulunduğu alanları ziyaret etti. Çadırlardaki yatakların araları en az 1,5 metre olacak şekilde yerleştirilmesini isteyen ekipler, vatandaşları önlemler konusunda bilgilendirdi.

İşçilerin konakladıkları alanları dezenfekte eden ekipler, içilebilir, kullanılabilir uygun su temini ile katı ve evsel atıkların bertarafına ilişkin çevre koşullarını denetledi.

Öte yandan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşlarını çekiyor, ilaçlarını alıyor.

Belediye ekipleri, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla yem verdiği sokak hayvanlarının yaşam alanlarını da dezenfekte etti.

Gaziantep'te Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri, yoğunluğun olduğu yerlerde sosyal mesafenin korunması uyarısı yaparak, mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini hatırlattı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği ise 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına askeri ve idari personelin koronavirüsten korunması amacıyla 20 bin maske bağışında bulundu.

Nizip Belediyesince sosyal medya hesaplarından paylaşılan Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Arapça videoyla, vatandaşlardan evde kalmaları istendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla son 24 saatte 654 vatandaşa hizmet verdi.

Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanların taleplerini yerine getiren ekiplerce, vatandaşlardan 73'ünün emekli aylıkları evlerine götürüldü, bazılarının da ihtiyaçları karşılandı.

Ayrıca ekipler 412 vatandaşa rehberlik ve danışmanlık, 3 vatandaşa sağlık hizmetleri desteği verdi. Evlerinde yakınları bulunmayan yaşlı ve hastaların ise ev temizlikleri yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ise İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge uyarınca pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu bulunduğu tüm alanlarda maske takılmasının zorunlu hale gelmesinin ardından çalışma başlattı.

Suruç ilçesinde de PTT şubeleri önünde kalabalığın önüne geçmek için bin liralık sosyal yardımlar, vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandı.

Kilis

Suriye sınırındaki Kilis'te ise kentin giriş ile çıkış noktalarında denetimler artırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, sürücüler ve yolcuların ateşleri ölçülüyor. Temassız kimlik kontrolü yapan ekipler, sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarıyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de şehrin ana cadde ve meydanlarını sabunlu suyla yıkadı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ise şehir giriş çıkışlarının kapatılması ve 20 yaş altındakilere dışarı çıkma yasağı getirilmesi üzerine sokaklar boş kaldı.

Bu arada, Güneşli Mahallesi'nde fırıncılık yapan Veysel Reyhan, koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayanlara ücretsiz ekmek verdi. Vatandaşlar da Reyhan'a askıda ekmek yöntemiyle destek oluyor.

Malatya

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında dağıtılan biner liralık yardımı, hak sahiplerine evlerinde teslim etti.

Polis ekipleri, kent merkezinde uygulama yaptı. Caddeyi barikatla kapatan ekipler, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından kontrollerini yoğunlaştırdı.

Polis ve zabıta ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra 20 yaş altındakilerin dışarıya çıkamayacağına ilişkin anons yaptı.

Kaynak: AA

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