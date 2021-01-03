Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı
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Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı

03.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:32
Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Gaziantep'te kentin işlek noktalarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Karagöz Caddesi sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Kentte başta Atatürk, GAP, İpekyol, Necmettin Cevheri bulvarları olmak üzere tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sakin dönemlerinden birini yaşıyor.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini inceliyor.

Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te de kısıtlama dolayısıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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