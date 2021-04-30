ŞANLIURFA - "Tam kapanma" nedeniyle sessizlik hakim

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı. Polis ekipleri kısıtlama tedbirlerine ilişkin caddelerde denetimlerini sürdürürken sokakta olan vatandaşlara izin belgesi sorarak kimlik kontrolü yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme