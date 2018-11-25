Gaziantep Sanko'lu Öğrenciler 'Beyaz Önlük' Giydi

Sanko'lu öğrenciler 'beyaz önlük' giydi

Gaziantep'te, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başlayan öğrenciler için 'Beyaz Önlük Giyme' töreni düzenlendi.

Özel SANKO Okulları Abdülkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, akademisyenle, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Abdülkadir Konukoğlu, öğrencilerden tek isteğinin mezun olduktan sonra hastaları kendi anne babaları gibi görmeleri olduğunu belirterek şunları dedi

Bugün Tıp Fakültesi öğrencilerimizin doktorluğa ilk adım atma günü. Bizim onlardan tek ricamız ilerde hastalarını kendi anne ve babaları gibi görmeleri. Çünkü sonuç olarak onlar da birilerinin annesi veya babasıdır. Eğer bunu böyle yaparsanız hep güler yüzle karşılanırsınız. Ben hepinize, öğrencilere ve ailelere bizim okulu seçtikleri için teşekkür ediyorum. Biz hakikaten onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Üniversitemizin bir kampüse ihtiyacı var. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Öncelik Tıp fakültemizin tamamlanması. Daha sonra belki başka bölümler açma ihtimalimizde var. Tam karar vermedik ama düşünüyoruz. Arsamız var 170 dönüm bir arsa, hepinize koşmak için, basketbol oynamak için yeterli bir alan diye düşünüyorum. Bana rektörümüz böyle bir tören düzenleyelim dediği zaman önce bir düşündüm olur mu diye. Biz tekstilciyiz ne anlarız okul yönetiminden Ama bilmemek ayıp değil araştırmamak ayıp. Dediler ki 'önlük ancak mezun olduğu zaman giyilir,' Sonra rektöre tekrar sordum, o da 'bizim bir ayrıcalıklar yapmayız' dedi. Bizim okulda da diploma törenleri yapılıyor. Bende zaman zaman gidiyorum. Bir gün dedim ki, 'Bu diplomaları hep bürokratlar veriyor, hocalar veriyor, anneleri babalı versin' dedim. Bizim ortaokul ve lise bölümünde anneler babalar diploma verdi. Aynı şeyi üniversitede de uygulayalım dedim. Anne babalar çocuklarını yetiştirmiş, bir okula koymuş. Bir anne baba için bundan şerefli bir şey var mı Bugünü de böyle anne babanın çocuklarına önlük giydireceği şekilde ayarladılar. Ben tüm katılımcılara anne, babalara bizi tercih eden öğrencilere teşekkür ederim.

Konuşmalarında Tıp Fakültesi'ne yeni başlayan öğrencilere beyaz önlük giydirildi.