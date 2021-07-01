Gaziantep sanayisi savunma sanayide söz sahibi olmaya hazırlanıyor
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Gaziantep sanayisi savunma sanayide söz sahibi olmaya hazırlanıyor

Gaziantep sanayisi savunma sanayide söz sahibi olmaya hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın başlattığı sanayide dönüşüm hamlesi meyvelerini vermeye başlıyor.

Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın başlattığı sanayide dönüşüm hamlesi meyvelerini vermeye başlıyor. Savunma Teknolojileri Merkezi'nin Gaziantep'te yaptığı 6 aylık incelemenin sonuçlarının açıklanmasından önce konuşan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, "Eminim hükümetimizin de vereceği desteklerle Gaziantep savunma sanayisinde söz sahibi olacaktır" dedi.

Gaziantep sanayisinin savunma sanayide söz sahibi olabilmesi için Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın başlattığı sanayide dönüşüm hamlesinde sona yaklaşıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Savunma Teknolojileri Merkezi'nin 6 ay süren analiz çalışmasında Gaziantep sanayisinin savunma sanayisine ne kadar yatkın olduğu ölçüldü. Makine ve metal sektöründe faaliyet gösteren 30 firma yerinde incelenirken firmaların savunma sanayisi için neler üretebileceği tespit edildi. Analiz ve yerinde inceleme çalışmalarının sonucunu rapora döken Savunma Teknolojileri Merkezi hazırladığı raporu yarın Gaziantep'te kamuoyuna açıklayacak.

Açıklamanın öncesinde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Gaziantep'in yakın süreçte savunma sanayisinde söz sahibi olan bir kent olacağını söyledi.

"Gaziantep savunma sanayisinde söz sahibi olacak"

2011 yılında başlayan endüstri 4.0 çağında sanayide dönüşüm hamlesi başlattıklarını belirten Başkan Adnan Ünverdi, bugüne kadar savunma sanayisinde yer alan vakıf şirketleri, Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. (STM) ile güçlü bağlar kurduklarını ifade etti. Görüştükleri kurumlara Gaziantep sanayisinin teknolojik olarak iyi bir noktada olduğunu söylediklerini aktaran Ünverdi, "STM'den sanayimizin savunma sanayi ve diğer alanlara yönelik kabiliyetlerini ölçümlemelerini talep ettik. Makine metal sektöründe 30 firmamız üzerinde çalışma yapıldı. Gaziantep'in makine metalde neler yapabileceğini tespit ettiler. Maalesef güçlü sanayimize rağmen Gaziantep'te savunma sanayisinde onaylı tedarikçi sayımız 4 tanedir. Bu Gaziantep'in ekonomik büyüklüğü içerisinde çok az kalmaktadır. Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile iletişime geçip onaylı tedarikçi sayısını arttırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Teknolojik dönüşümü sağlamak hedefiyle çalışıyoruz"

2020 yılında pandemi nedeniyle sürecin kesintiye uğradığını sözlerine ekleyen Ünverdi, "STM, 2 Temmuz'da hazırladığı çalışmanın sonuçlarını yayınlayacak. Biz teknolojik dönüşümde hızlanmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmanın sonucu Gaziantep için hayırlı olur. Savunma sanayisine çalışabilecek firmalarımız halihazırda var. Firmalarımızın eksiklikleri olabilir ancak firmalarımız bu eksikliklerini giderebilirler. Eminim devletimizin de vereceği desteklerle Gaziantep savunma sanayisinde söz sahibi olacaktır. Sanayicilerimizin ısıl işlem merkezi eksikliğini gidermek için oda olarak yola çıktık. Isıl işlem merkeziyle birlikte makine metal alanında hızla ilerleyeceğiz. Savunma sanayisinde imalatı yapılan ürünün parçaları farklı yerlerde üretilebiliyor. O üretilen parçalar bir merkezde birleştiriliyor. Stratejik konum diye düşünülebilir ama ben o üretilen birkaç parçayı Gaziantep'te üretebileceğimizden bahsediyorum. Biz Gaziantep olarak bunu yapabiliriz" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep sanayisi savunma sanayide söz sahibi olmaya hazırlanıyor
Gaziantep sanayisi savunma sanayide söz sahibi olmaya hazırlanıyor
Gaziantep sanayisi savunma sanayide söz sahibi olmaya hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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