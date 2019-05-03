Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in Nisan ayında yüzde 22,2 oranında ihracat artışıyla aylık bazda rekor kırarak bugüne kadar ki en yüksek ihracat rakamına ulaştığını ve Ankara'yı da geride bırakarak 5. sırada yer aldığını söyledi.

Ünverdi, "Bize bu gururu yaşatan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, iş dünyamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu mücadele takdire şayandır" dedi.

Adnan Ünverdi, Gaziantep'in geçtiğimiz yıl 562 milyon 508 bin dolar olan Nisan ayı ihracatının yüzde 22,2 artışla 687 milyon 627 bin dolara ulaştığını belirtti.

Ünverdi, ilk dört aylık dönemde ise geçtiğimiz yıl 2 milyar 244 milyon 234 bin dolar olan Gaziantep ihracatının, bu yılın Ocak-Nisan döneminde yüzde 11,7 artışla 2 milyar 507 milyon 449 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Ünverdi, Nisan ayında Türkiye'den yapılan ihracatın yüzde 5,38 arttığına işaret ederek, Gaziantep'in yüzde 22,2 ile Türkiye ortalamasının 4 katı ihracat yapma başarısı gösterdiğini vurguladı.

Gaziantep'in Nisan ayında gerçekleştirdiği ihracatla iller bazında 5. sıraya yükseldiğini dile getiren Ünverdi, "Bu rakamların elde edilmesini sağlayan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve emeği olan herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in ilk 4 ayda ülke ortalamasının üzerinde ihracat gerçekleştirerek, dış pazardaki gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Ünverdi, "Tüm güçlüklere rağmen 2019 yılına ihracatta çok şükür iyi başlamıştık ve iyi gidiyoruz. 2019 yılının Ocak ayında 12,2, Şubat'ta yüzde 9,1, Mart'ta yüzde 8,3, Nisan ayında ise yüzde 22,2 gibi rekor artış yaşadık. Gaziantep şartlar ne olursa olsun çıtayı yukarı taşımaya devam ediyor. Burada sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın vizyonu ve mücadelesi takdire şayandır. Böylesi bir dönemde üretmek, üretime yatırım yapmak, üreterek kazanmak alın teri ve yürek işidir. Ben bu yürekli camiayı canı gönülden kutluyorum. İş vermek, aş, ekmek olmak en başta bir maneviyat işidir" şeklinde konuştu.

Dünyadaki sosyal, siyasal ve ekonomik gerilimlere dikkati çekerek, ülke olarak kenetlenme zamanı olduğunun altını çizen Ünverdi, "Ülkemiz üzerindeki baskıların hepimiz farkındayız. Dün katıldığımız TOBB Genel Kurulu'nda TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun söylediği ve genel kurulun da sloganı olan 'Birliğimiz daim, gündemimiz ekonomi olsun' cümlesi aslında her şeyi anlatıyor. Toplum olarak kenetlenmeli, ekonomiye odaklanarak reel adımlar atmalıyız. Ekonomi yönetiminden de bu doğrultuda hızla yapısal reformlar bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA