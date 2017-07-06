Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezinde İsg Eğitimi Yapılacak

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde (GSOMEM), iş yeri ve çalışan hayatının güvenliği açısından büyük önem taşıyan, "İş Sağlığı ve Güvenliği" konusunda "Eğiticilerin eğitimi" yapılacak.



Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 13-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan eğitimin, GSO ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğinde yapılacağını, eğitimi başarı ile tamamlayanlara ILO ve GSO onaylı sertifika verileceğini bildirdi.



Ünverdi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 2012 yılında hayata geçtiğini ve ülkemizdeki bütün çalışanların kanun kapsamına alındığını belirterek, "Kanun, iş yerlerinde pek çok yükümlülüğün yerine getirilmesini öngörüyor. Risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planlarının yapılması, kanunun önleyici özelliklerinden bazıları. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defterlerinin tutulması, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması gibi pek çok yükümlülük söz konusu. Bu yükümlülüklerin tamamı bütün iş yerleri için yürürlüğe girmiş durumda. Yalnızca iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme konusunda kademeli geçiş söz konusu" dedi.



GSOMEM'in üç ay gibi kısa bir süre önce faaliyete başladığını hatırlatan Ünverdi, "Bu kadar kısa sürede merkezimizde meslek edindirme ve işbaşı eğitim kursları ile İş ve İstihdam Forumunu organize ettik" diye konuştu.



Gaziantep Sanayi Odası'nın, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte hayata geçirdiği GSOMEM Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezinin Gaziantep sanayisinin ihtiyacı olan kalifiye eleman sorununu çözmeye kararlı olduğuna dikkat çeken Ünverdi, Gaziantep 2. OSB'de yer alan merkezin, sanayi bölgesinde sanayicilere yakın olmasının da avantaj olduğunu ifade etti.



Ünverdi, Gaziantep sanayicisinin ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek amacıyla yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alan içerisinde 20 atölye, laboratuvar ve 28 eğitim salonu ile ülkemizin sayılı mesleki eğitim merkezlerinden biri olan GSOMEM'in makine donanımlarının tamamlandığını ve bölge sanayisine hizmet etmek üzere pek çok eğitim programına sahip olduğunu bildirdi.



Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme konusundaki çalışmalarının da son aşamaya geldiğini belirten Adnan Ünverdi, "Merkezimiz sanayicimizin belgelendirme ihtiyacı duyduğu, belge zorunluluğu kapsamındaki meslekler başta olmak üzere Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu imalat konularında "Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu" olarak da hizmet verecek" şeklinde konuştu.



Ünverdi, 13-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticilerin Eğitimi" ile ilgili ve merkezin diğer eğitim programları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenleri 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan GSOMEM Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezine davet etti. - GAZİANTEP