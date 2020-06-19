HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Gaziantep Sanayi Odası gıda kümesi Ur-Ge projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından başlatılan, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında Gaziantep Gıda Kümesi UR-GE Projesinin açılış toplantısı ilk kez video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası gıda kümesi Ur-Ge projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi
19.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:28

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından başlatılan, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında Gaziantep Gıda Kümesi UR-GE Projesinin açılış toplantısı ilk kez video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

İnovakademi Danışmanlık firması temsilcisi Hüseyin Tekgüç ve Gökhan Erol'un UR-GE projesi hakkında bilgiler verdiği toplantıya 20 firma katılım sağladı.

Toplantıda, ihtiyaç analizi metodolojisi ile UR-GE projesine özel oluşturulması planlanan "Sanal Ticaret Heyeti", proje faaliyetleri ve izlenecek yol konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

İhtiyaç analizi sonunda, yurtdışı pazarlama faaliyetinin yapılacağı ülkelerin nasıl belirleneceği ve firmaların ürettiği ürünlerin nasıl pazarlanacağıyla ilgili detaylı bilgi verildi.

Ticaret Bakanlığının 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi tebliği kapsamında yüzde 75 destekli olarak gerçekleştirilen UR-GE projeleri kapsamında 36 aylık bir yol haritası belirlenmesi ve proje faaliyetlerinin bu yol haritasına göre düzenlenmesi hedefleniyor.

Proje ile tanıtım, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama, alım heyeti faaliyetleri, istihdam desteği ve bireysel danışmanlık gibi konularda firmalara destek verilerek uluslararası rekabet güçlerinin artırılması sağlanacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Ekonomi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Ekonomi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor Ekonomi
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak Ekonomi
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Ekonomi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Bülent Ersoy Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Gaziantep Sanayi Odası gıda kümesi Ur-Ge projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 15:37:29. #1.14#
title