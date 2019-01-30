Gaziantep Sanat Merkezi 123 Bin 452 Kişiye Hizmet Verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, içerisinde kent arşivi, kütüphane, sanat galerileri, kafe-restoran, Çocuk Sanat Merkezi, GASMEK kursları, dijital kütüphane ve çok amaçlı salonların bulunduğu Gaziantep Sanat Merkezi, 2018'de 123 bin 452 kişiye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016 yılında açılan Gaziantep Sanat Merkezinde 2018'de 29 sergi açıldı ve merkez 43 bin 686 sanatseveri ağırladı.

Gaziantep Sanat Merkezi kütüphanesinden 15 bin 292, çok amaçlı toplantı salonlarında gerçekleşen toplantı ve söyleşilerden 2 bin 336, GASMEK kurslarından 10 bin 518, Çocuk Sanat Merkezindeki enstrüman atölyeleri ve sanatsal atölyelerden 17 bin 923 olmak üzere birçok vatandaş yararlandı.

Yapex restorasyon fuarında "15. Yıl Özel Ödülü" alan Gaziantep Sanat Merkezi, Türkiye gayrimenkul sektörünün imza projeleri "Sign Of The City Awards Premium Proje" ödülüyle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bunun yanında merkez, Tarihi Kentler Birliği tarafından 15 yıldır düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda, "Süreklilik Ödülü"nün sahibi oldu.

Kaynak: AA