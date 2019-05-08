Gaziantep Sahur Vakti Saat Kaçta? 9 Mayıs Perşembe İmsak Vakitleri (2019 Ramazan İmsakiyesi)

İslam dini için önemli olan Ramazan ayının gelmesiyle oruç tutulmaya başlandı. Müslümanlar için önemli olan bu ayda oruç tutmak çok sevap olduğu için bu ibadeti ellerinden geldiğince doğru bir şekilde uygulamaya çalışıyorlar. Peki Gaziantep 9 Mayıs Perşembe günü imsak vakti saat kaçta? İşte Gaziantep imsak vakti ve 2019 Ramazan imsakiyesi haberimizde…

GAZİANTEP 9 MAYIS PERŞEMBE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Gaziantep 9 Mayıs Perşembe günü için imsak vakti 3.48 tir. Oruç tutanlar bu saat girdikten sonra yeme içme faaliyetlerini bırakmalıdır.

ORUÇ NEDİR?

Oruç, niyet ederek imsak vaktinden güneş batıncaya kadar yemekten, içmekten ve cinsellikten uzak durmaktır. Mükellef olup şartlarını bulunduran her Müslüman'a Ramazan orucunu tutmak farzdır.

SAHURDA NE YENİLEBİLİR?

Sahur vaktinde geniş bir kahvaltı yapılabilir. Meyve, süt, komposto, su, maden suyu gibi sıvı ihtiyacı karşılayacak besinler de tüketilebilir. İftarda artan yiyeceklerin yenilebileceği gibi sadece tost veya omlet de tüketilebilir.

- Su, çorba, peynir, yumurta, zeytin, pide, kuruyemiş, taze veya kuru meyve, süt, maden suyu da sahurda tüketilebilecek yiyecek ve içeceklerdir.

Sahura kalkılmaması kan şekerinizin kısa sürede düşmesine, halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk gibi sıkıntıların baş göstermesine sebep olabilir. Bu yüzden mutlaka sahura kalkılmalıdır. Yumurta anne sütünden sonra en güzel protein içeren yiyecek olduğundan sahurda tüketilmesi önerilir. Yumurtayı bir gün haşlama, bir gün menemen az tuzlu, az yağlı, bir gün de omlet olarak tercih edebilirsiniz. Uzmanlar sahurda hamur işi ve karbonhidrat içerikli ürünlerden uzak durulmasını, bu tarz yiyecekler tok tutmadığı gibi çok susamanıza da sebep olacağından kesinlikle tüketilmemesi öneriyor.