Gaziantep Sahur Vakti Saat Kaçta? 14 Mayıs Salı İmsak Vakitleri (2019 Ramazan İmsakiyesi)

İslam dini için önemli olan Ramazan ayının gelmesiyle Müslümanlar oruç tutmaya başladı. Müslümanlar bu ayda oruç tutmanın çok sevap olduğuna inandıkları için bu ibadeti ellerinden geldiğince doğru bir şekilde uygulamaya çalışıyorlar. Peki Gaziantep 14 Mayıs Salı günü imsak vakti saat kaçta? İşte Gaziantep imsak vakti ve 2019 Ramazan imsakiyesi haberimizde…

GAZİANTEP 14 MAYIS SALI SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Gaziantep 14 Mayıs Salı günü için imsak vakti 3.41 dir. Oruç tutanlar bu saat girdikten sonra yeme içme faaliyetlerini bırakmalıdır.

SAHURDA NE YENMELİ?

Sahurda ne yenilirse gün boyunca tok tutan ve susatmayan yiyecekler nelerdir diye merak eden okuyucularımız; bu haberimizi muhakkak okuyun!

Canan Karatay'ın önerileri göre sahurda yenilecek gıdalar kadar yenmemesi gereken besinler de çok önemli. Sahurda yenilmesi gereken yiyeceklerin başında yumurta, tereyağı ve zeytin var. Sahurda çay içen çok susar, karpuz yiyen çok acıkır. İşte sahurda tüketilmesi gereken yiyecekler;

Sahurda tok tutan ve uzun süre acıkmanızı engelleyecek besinlerin başında yumurta geliyor. Tereyağında pişirip tam tahıllı ekmekle tüketirseniz gün boyu açlık hissetmeyeceğinizi söyleyebiliriz. Canan Karatay sahurda yumurta yenmesinin çok önemli olduğunu söylüyor. Karatay, "Sahurda 3-4 yumurtayı bol tereyağına kırıp yiyebilirsiniz. Sarısıyla birlikte yenilmelidir. Sahurda yumurta çok önemli. Yağlı çok önemli. Yumurta ve tereyağından aldığınız enerji sizi 24 saat tok tutabilir." diyor.

Canan Karatay,iftar ve sahur sofralarında bulunabilecek en iyi çorbanın kelle paça olduğunu vurguluyor. Bu çorba besleyici ve sağlıklı olduğundan Ramazan yemeklerinin baş sırasında bulunmasının gerektiğini ifade eden Karatay, "Doyurucudur, mideyi korur." diyerek sahurda içilecek kelle paça ile oruç olarak kolay bir gün geçirilebileceğini söylüyor.

Hepimiz biliyoruz ki Ramazan pidesi, iftar ve sahur sofralarının özel yiyeceği… Ancak beyaz undan yapılan pide aynı zamanda kan şekerini yükselten bir numaralı oyuncu. Pidenin bu kötü yönünü avantaja çevirmenin püf noktası ise köy tereyağı. Canan Karatay hem iftarda hem da sahurda pideyi tereyağı ile yemeyi öneriyor.

Sahurda susatacağı için tuzlu yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Ama bunun içine zeytin dahil değil! Karatay "Zeytin ve zeytinyağı yiyebilirsiniz. Yağın verdiği enerji sizi 72 saat götürür. Dinç tutar, başınız dönmez." diyor.