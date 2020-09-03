GAZİANTEP Sahte altın basan atölyeye operasyon 1 gözaltı
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GAZİANTEP Sahte altın basan atölyeye operasyon 1 gözaltı

Sahte altın basan atölyeye operasyon 1 gözaltıGAZİANTEP'te, sahte altın basılan atölyeye operasyon düzenlendi.

03.09.2020 12:44 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:48

Sahte altın basan atölyeye operasyon 1 gözaltı

GAZİANTEP'te, sahte altın basılan atölyeye operasyon düzenlendi. Çok sayıda sahte altının ele geçirildiği operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte altın basılarak, piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Sahte altınların basıldığı atölye tespit edildi. Ardından da operasyon düzenledi. Atölyede yapılan aramada tamamı sahte 34,5 gram hurda altın, 84.35 gram has altın, 412,05 gram külçe altın, 864,13 gram levha altın, 32 baskıya hazır lira altın, 91 baskıya hazır çeyrek altın, 7 basılmış tam altın, 3 basılmış çeyrek altın, 1 adet 18 gramlık basılmamış 2,5'luk altın, 13 basılmış 1 gramlık altın, 1 baskıya hazır Reşat altın, 1 basılmış Reşat altın ile altın yapımında kullanılan kalıplar ele geçirildi.

Sahte altınlara el koyan polis ekipleri, 3 farklı suçtan kaydı bulunan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

GAZİANTEP Sahte altın basan atölyeye operasyon 1 gözaltı

Kaynak: DHA

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