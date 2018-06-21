Gaziantep Sağlık Müdürlüğünden "Ambulans" Açıklaması

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen şubat ayında Gaziantep'te yaptığı ziyaretler sırasında görevlendirilen ambulansın mazotunun bittiği, medikal ürünlerin tarihinin geçtiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ihmal şüphesi olan yetkililerin görevden alındığını bildirdi.

Sarıfakı yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Şubat 2018'de Gaziantep ziyaretinde protokol ambulansının yakıtı bittiği için yolda kaldığı, olay sonrası başlatılan inceleme sonucunda ambulans içindeki medikal ürünlerin tarihinin geçtiği yönünde iddiaları içeren haberlerin takip edildiğini belirtti.

Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını vurgulayan Sarıfakı, "Gerekli inceleme ve soruşturmalar devam etmektedir. Soruşturmanın tarafsızlığı için olayla ilgili ihmal şüphesi dahilinde yer alan yetkililer görevden alınmıştır." bilgisini aktardı.

Erdoğan'ın bugün kentte gerçekleştireceği miting nedeniyle her türlü hazırlığın yapıldığını ve titizlikle uygulandığını belirten Sarıfakı, "Ayrıca Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibiyle de koordineli bir şekilde çalışılmış, gerekli tüm tedbirler günler öncesinde alınmış, azami hassasiyet gösterilmiştir." ifadelerini kullandı.