Gaziantep Sağanak ve Dolu Yağışına Teslim

Gaziantep Sağanak ve Dolu Yağışına Teslim

Gaziantep öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışına teslim oldu.

Gaziantep Sağanak ve Dolu Yağışına Teslim

Gaziantep öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışına teslim oldu.

Gaziantep'te öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur, öğleden sonra ise doluya dönüştü. Yaklaşık 1 saat süren yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkilerken, tıkanan rögarlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Şiddetli rüzgar ile birlikte etkili olan yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Dolu nedeniyle bazı araçlar hasar görürken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. - GAZİANTEP

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