Gaziantep Rüzgarda Terastaki Çatı Söküldü

Rüzgarda terastaki çatı söküldü



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, aniden etkili olan rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısının bir bölümü yerinden söküldü. Çatıda kalan sac ise, itfaiye tarafından yerinden sökülerek olası kaza önlendi.



İlçede etkili olan aşırı rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın terasındaki çatının bir bölümü yerinden söküldü. Çatıda kalan sac parçası ise korkuya yol açtı. İhbarla gelen polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sacı yerinden çıkardı.