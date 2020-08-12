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GAZİANTEP Ruslar doğum gününde 'Noel Baba'yı andı

Ruslar doğum gününde 'Noel Baba'yı andıHALK arasında 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos, doğum gününde Antalya'nın Demre ilçesinde kendi adına yapılmış Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde düzenlenen ayinle anıldı.

12.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:05

Ruslar doğum gününde 'Noel Baba'yı andı

HALK arasında 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos, doğum gününde Antalya'nın Demre ilçesinde kendi adına yapılmış Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde düzenlenen ayinle anıldı. Ayine katılanlar Aziz Nikolaos, insanlığın sağlığı ve mutluluğu için dua etti.

Başta Ortodokslar olmak üzere Hristiyan alemi için kutsal sayılan 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos, doğum günü sayılan 11 Ağustos gününde Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde anıldı. Antalya'da faaliyet gösteren Rus Sanat ve Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen ayini, Rus din adamı Georgiy Sergeev yönetti. Ayine Antalya ve ilçelerinden gelen ve yerleşik olarak yaşayan yaklaşık 300 kişi katıldı. Müzeye gelen grupların da katılımıyla ayini izleyen kişi sayısı 600'e yaklaştı. Ayinde Rus din adamı Georgiy Sergeev, öncelikle Aziz Nikolaos için dua etti ve insanlığın mutluluğu, sağlığı için yardım istedi. Ayin sonunda katılanlara kutsanmış şaraplı ekmek ikram edildi. Kutsanmış şifalı su, ayine katılanların üzerine serpildi. Ardından şifalı su katılımcılara dağıtıldı.

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, "Bugün bizim için çok önemli. Bizim için çok büyük olan Aziz Nikolaos'un doğum günü. Bu günde burada bir araya geldik. Biz onun için dua ettik. İnsanlığın sağlığı, barışı ve kardeşliği için ondan yardım istedik. Rus kardeşlerimiz Türkiye'ye gelmeye başladı. Çok mutluyuz. Daha çok gelecekler" dedi.

Rus din adamı Georgiy Sergeev de "Bugün bizim için çok özel bir gün. Aziz Nikolaos'un doğum günü. Bizim tarihimize göre Aziz Nikolaos 11 Ağustos 270 yılında Patara'da doğdu. Myra'da yaşamını sürdürerek burada öldü. Bu kilisede yatıyor. Bugün doğum gününde Aziz Nikolaos için dua ettik. İnsanlığın sağlığı, mutluluğu, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden kurtulmak için, barış içinde yaşamamız için dua ettik. Aziz Nikolaos'tan yardım istedik. Burada özgürce bu ayini düzenlememizi sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanımıza, Antalya Valimize, Demre Kaymakamına, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürüne, Demre Belediye Başkanına, bizi her zaman hoşgörüyle karşılayan Demrelilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GAZİANTEP Ruslar doğum gününde 'Noel Baba'yı andı

Kaynak: DHA

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