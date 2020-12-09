Gaziantep FK'nin Rumen teknik direktörü Sumudica'dan ırkçı söyleme tepki Açıklaması
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Gaziantep FK'nin Rumen teknik direktörü Sumudica'dan ırkçı söyleme tepki Açıklaması

09.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:28

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Sumudica, kendisinin de Romanyalı olduğunu hatırlattı.

Irkçı söylemde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun da Romanyalı olduğunu belirten Sumudica, şöyle konuştu:

"İlk olarak iki düşünceye sahibim. Pazar günü biz Başakşehir ile bir karşılaşma oynayacağız. Dün olaylar yaşandı ve aynı zamanda hakem Romanyalıydı. Benim için siyah veya beyaz insan ayrımı yoktur. Renklerin hiçbir farkı yok ayıramazsınız. Aynı zamanda benim takımımda birçok siyahi futbolcu bulunuyor. Benim her zaman büyük saygım bulunuyor. Bu saygımın renkle alakası yok. Hakemin büyük hata yaptığını düşünüyorum."

Irkçılığın asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sumudica, şunları kaydetti:

"Hakem cezasını çekmeli, hatasının bedelini ödemelidir. Ben Türkiye'de çalışıyorum. Benim için önemli olan ırkçı olmamaktır. Eğer ırkçıysanız hiçbir zaman yeriniz yoktur. Bu mümkün değildir. Ben Romanyalıyım ve ortaya çıkan bu durumdan hoşlanmıyorum. Benim için bu durumda Başakşehir haklıdır."

Gaziantep FK'nin Rumen teknik direktörü Sumudica'dan ırkçı söyleme tepki Açıklaması
Gaziantep FK'nin Rumen teknik direktörü Sumudica'dan ırkçı söyleme tepki Açıklaması
Gaziantep FK'nin Rumen teknik direktörü Sumudica'dan ırkçı söyleme tepki Açıklaması
Gaziantep FK'nin Rumen teknik direktörü Sumudica'dan ırkçı söyleme tepki Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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