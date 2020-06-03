Gaziantep restoranlarında 'Karekod Menü' dönemi
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Gaziantep restoranlarında 'Karekod Menü' dönemi

Gaziantep restoranlarında 'Karekod Menü' dönemiGAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki restoranlarda elle teması engellemek amacıyla geliştirilen Karekod Menü Uygulaması'nı tanıttı.

Gaziantep restoranlarında 'Karekod Menü' dönemi
03.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:00

Gaziantep restoranlarında 'Karekod Menü' dönemi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki restoranlarda elle teması engellemek amacıyla geliştirilen Karekod Menü Uygulaması'nı tanıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, belediyeye ait Mutfak Sanatları Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, GAZİBEL Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Tural ve restoran işletmecilerinin katıldığı toplantıda, normalleşme süreci, 'Gaziantep Gastronomisi'nin son durumu ile alınacak tedbirler gibi konular ele alındı.  'KAREKOD SİSTEMİNİ İSTEYEN HERKESE SUNUYORUZ'Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına 'Ağzımızın Tadı Geldi' kampanyası çerçevesinde verilecek sertifikalarla ilgili bilgi veren Şahin, 'Karekod Menü Uygulaması'nı tanıttı. Elle teması engelleyecek olan uygulama için Mutfak Sanatları Merkezi'nin pilot olarak seçildiğini, isteyen her restorana sistemin kurulabileceğini söyleyen Fatma Şahin şunları dedi:

"Yeni toparlanma sürecine girerken öz güvenimizi yüksek tutacağız. Bunların içerisinde en önemlisi artık güven. Güven duymak artık eğitim, standart ve sertifika istiyor. Güven duymak tanınmanızı sağlar. Yeni kampanyamızı 'Heryer Fıstık Gibi Herşey Fıstık Gibi Olacak' diyerek başlatıyoruz. Bir eğitim vereceğiz. Gastronomide eğitimlerimizi tabana yayacağız. Sektör çalışanlarının ayaklarına eğitimi biz götüreceğiz kimseyi çağırmayacağız. Oluşturulan ekip restoranları tek tek gezip hijyen eğitimi, servis eğitimi verecek. Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi olarak odalarla beraber bu işin altından kalkacağız. Gaziantep'in ortak bir aklı var. Her şey elimizde. Eğitim sonrası ise sertifikalandırma. Müşteri restorana girip girmemeyi düşündüğünde bu sertifikayı görünce güven duyacak. Sonrasında denetim sağlayacak. Standartları uyguluyor mu diye denetlenecek. Sonrasında da bunu müşteriye ve Dünya'ya duyuracak kampanya. Bu kampanyayı siz basınla beraber çalışacağız. Masada Karakoç sistemi var. Cep telefonu ile kodu taratarak hijyenik bir şekilde menüye ulaşılacak. Menünün elden ele dolaşması dönemi bitti. Parmak hijyeni çok önemli. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu kare kod sistemini isteyen herkese sunuyoruz. Bugün burayı iyi göreceğiz. Sizlerin derdi derdim, sıkıntılı günler geçirdiğimizi biliyorum. Gaziantep olarak dayanışarak bu süreci atlatacağız."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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