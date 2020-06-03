Gaziantep restoranlarında 'Karekod Menü' dönemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep restoranlarında 'Karekod Menü' dönemi

Gaziantep restoranlarında 'Karekod Menü' dönemiGAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki restoranlarda elle teması engellemek amacıyla geliştirilen Karekod Menü Uygulaması'nı tanıttı.

03.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:52

Gaziantep restoranlarında 'Karekod Menü' dönemi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki restoranlarda elle teması engellemek amacıyla geliştirilen Karekod Menü Uygulaması'nı tanıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, belediyeye ait Mutfak Sanatları Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, GAZİBEL Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Tural ve restoran işletmecilerinin katıldığı toplantıda, normalleşme süreci, 'Gaziantep Gastronomisi'nin son durumu ile alınacak tedbirler gibi konular ele alındı.

'KAREKOD SİSTEMİNİ İSTEYEN HERKESE SUNUYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına 'Ağzımızın Tadı Geldi' kampanyası çerçevesinde verilecek sertifikalarla ilgili bilgi veren Şahin, 'Karekod Menü Uygulaması'nı tanıttı. Elle teması engelleyecek olan uygulama için Mutfak Sanatları Merkezi'nin pilot olarak seçildiğini, isteyen her restorana sistemin kurulabileceğini söyleyen Fatma Şahin şunları dedi:

"Yeni toparlanma sürecine girerken öz güvenimizi yüksek tutacağız. Bunların içerisinde en önemlisi artık güven. Güven duymak artık eğitim, standart ve sertifika istiyor. Güven duymak tanınmanızı sağlar. Yeni kampanyamızı 'Heryer Fıstık Gibi Herşey Fıstık Gibi Olacak' diyerek başlatıyoruz. Bir eğitim vereceğiz. Gastronomide eğitimlerimizi tabana yayacağız. Sektör çalışanlarının ayaklarına eğitimi biz götüreceğiz kimseyi çağırmayacağız. Oluşturulan ekip restoranları tek tek gezip hijyen eğitimi, servis eğitimi verecek. Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi olarak odalarla beraber bu işin altından kalkacağız. Gaziantep'in ortak bir aklı var. Her şey elimizde. Eğitim sonrası ise sertifikalandırma. Müşteri restorana girip girmemeyi düşündüğünde bu sertifikayı görünce güven duyacak. Sonrasında denetim sağlayacak. Standartları uyguluyor mu diye denetlenecek. Sonrasında da bunu müşteriye ve Dünya'ya duyuracak kampanya. Bu kampanyayı siz basınla beraber çalışacağız. Masada Karakoç sistemi var. Cep telefonu ile kodu taratarak hijyenik bir şekilde menüye ulaşılacak. Menünün elden ele dolaşması dönemi bitti. Parmak hijyeni çok önemli. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu kare kod sistemini isteyen herkese sunuyoruz. Bugün burayı iyi göreceğiz. Sizlerin derdi derdim, sıkıntılı günler geçirdiğimizi biliyorum. Gaziantep olarak dayanışarak bu süreci atlatacağız."

Gaziantep restoranlarında 'Karekod Menü' dönemi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Haber
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
Kavgaya tutuşan martıları, karga ayırdı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Cep telefonu bataryasının patlama anı kamerada
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle...
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Sağlık çalışanlarının korunması için 'kendini temizleyen' maske geliştirildi
Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Gaziantep restoranlarında 'Karekod Menü' dönemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:53:04. #1.15#
title