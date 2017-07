Gaziantep Ressamlar Gaziantep'te Buluştu

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneğinin ortalığıyla, 25 ülkeden 150 ressamın katıldığı '6'ıncı Uluslararası Altın Fırça Suluboya Festivali' başladı.



Festival Gaziantep'in tarihi mekanları arasında yer alan Bey Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Ardından dünyaca ünlü Çinli ressam Liu Yi, halk oyunları ekibinde yer alan genç bir kızın portresini yaptı. Çinli ressam Liu Yi, Türkiye'yi çok sevdiğini 3'üncü kez geldiğini ve Gaziantep'in çok güzel bir ev sahibi olduğunu belirtti.



Uluslararası Suluboya Derneği Başkanı Ressam Atanur Doğan ise dernek olarak 100 ülkede temsilcilikleri bulunduğunu söyledi. Festivale dünyanın en iyi suluboya portre ressamı olan Liu Yi başta olmak üzere 25 ülkeden 150 ressam katıldığını belirterek şunları söyledi



Gaziantep 8 Temmuza kadar önemli bir festivale ev sahipliği yapacak. Festivale dünyanın en iyi suluboya portre ressamı olan Liu Yi başta olmak üzere 25 ülkeden 150 ressam katılıyor. Ressamlarımız kentin tarihi ve turistik bölgelerini resimlerle tuvale aktaracaklar. Bu kapsamda sanatçılarımız Gaziantep'in sokaklarında, tarihi mekanlarında çalışmalar yapacak. Ayrıca ressamlarımız 30 metre boyunda imzalarının yer aldığı Gaziantep'in kültürünü ve mekanlarını anlatan ortak bir eser yapacaklar.ö



Festivalin sonunda sergi açılacak ve ödül töreni düzenlenecek.