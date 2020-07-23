GAZİANTEP Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek, polisi şaşırttı
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GAZİANTEP Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek, polisi şaşırttı

Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek, polisi şaşırttıGAZİANTEP'te, trafik polisleri rutin kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu.

23.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:17

Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek, polisi şaşırttı

GAZİANTEP'te, trafik polisleri rutin kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Araçta inceleme yapan polis TIR'da, hız ihlali sırasında radar kameralarına yakalanması durumunda ceza yazılmasını önlemek için plakayı gizleyen düzenek yapıldığını belirledi. Polisi şaşırtan düzeneğin bulunduğu TIR otoparka çekilirken, sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları rutin kontroller sırasında 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 JSS 83 plakalı TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. Araçta inceleme yapan polis plakanın olduğu bölümün ikiye ayrıldığını gördü. Bölümleri eliyle hareket ettiren polis memuru plakanın ters dönerek kapandığını fark etti. Polisleri şaşkına dönüştüren düzeneğin; TIR'ın hız kontrolü yapılan bölgelerde radar kameralarından gizlerek trafik cezalarının engellemesi için kurulduğu belirlendi.

Görenleri şaşırtan düzeneğe sahip TIR'ı otoparka çeken polisler, sürücüye ise ceza kesti.

GAZİANTEP Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek, polisi şaşırttı

Kaynak: DHA

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