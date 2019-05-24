Gaziantep protokolü akademisyen ve öğrencilerle iftarda buluştu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından Katar Hayır Derneği ile Yeryüzü Gençlik Derneği ile işbirliğinde Gaziantep il protokolü, sanayici, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gaziantep Üniversitesi akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı bir iftar programı düzenlendi.

GAÜN Yeni Meydanda Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Elamanları ve Öğrencileri tarafından tasavvuf eserlerinin icra edilmesiyle başlayan gecede Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Prof. Dr. Ali Gür'ün selamlama konuşmasının devamında Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından iftar duası yapıldı. İftar yemeğinde GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Gönül soframıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" sözleriyle başladığı konuşmasında, Gaziantep Üniversitesi olarak şehrimize bir taraftan bilimsel anlamda yön verirken diğer taraftan da sosyal ve kültürel içerikli sanatsal aktivitelerle de her zaman öncülük ettiklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında Ramazan Ayının bereketinden bahsederek, "İstedik ki, Ramazan'ın bereketinden hep birlikte istifade edelim. Üniversitemizdeki uluslararası öğrencilerimiz, yerli öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, il protokolümüz ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelelim, gönül soframızı paylaşıp birlikte hasbihal edelim istedik. Katar Hayır Derneği'ne özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bize destek vererek uluslararası öğrencilerimizle iftarda buluşmamızı sağladılar. Zaman geçiyor, gönül kırgınlıkları baki kalmamalı ve Ramazan ayının bereketli günlerinde küçük hesaplara takılmayıp, büyük fotoğrafları görüp, ülkemizin geleceğini düşünmek, birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle hiç tereddüt etmeden birlikte adım atmamız gerekiyor. Bugünkü iftar soframız da bu gönül birlikteliğini oluşturmak adına bir uğraş, bir çabadır. Bu çabamıza destek vererek aramızda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, afiyet olsun diyorum ayrıca şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Geceye Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, Bölge Adliye Mahkemesi C. Başsavcısı Mustafa Yalçın, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, GAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus Demir, Prof. Dr. Avni Gökalp, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Öğr. Gör. Fahri Çepik, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Ali Eminoğlu, Nuh Okumuş, Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA