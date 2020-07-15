Gaziantep protokolü 15 Temmuz'da kenetlendi
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Gaziantep protokolü 15 Temmuz'da kenetlendi

Gaziantep protokolü 15 Temmuz'da kenetlendi Gaziantep'te, FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin Türk milleti tarafından bertaraf edilmesinin 4. Yıldönümü münasebeti ile gün boyu devam eden etkinlikleri sonuncusu 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenledi.

Gaziantep protokolü 15 Temmuz'da kenetlendi
15.07.2020 23:46 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:51

Gaziantep protokolü 15 Temmuz'da kenetlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin Türk milleti tarafından bertaraf edilmesinin 4. Yıldönümü münasebeti ile gün boyu devam eden etkinlikleri sonuncusu 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenledi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen etkinlikte sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzen alındı. Demokrasi Meydanındaki etkinliğe Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve STK Başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'a-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar vatandaşlar tarafından okunan hatimlerin duasını yaptı. Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabının izlenmesiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de konuşma yaptı.

Şahin, "Gaziantep modeli, gönüller yapma modelidir. İşte o yüzden hep birlikte bu şehirde direnen bir şehir olduk. Güvenlikli bir şehir olduk, sağlıklı bir şehir olmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Üreten bir şehir olduk Sevgili Cumhurbaşkanımız 140 ülkeye sağlık seti gönderdik diyor eğer Gaziantep'in sanayisi olmasaydı, sanayicisi olmasaydı bunu başaramazdık. Gıda tedarikinden sağlık setine yapılan bütün çalışmalarda üretimde hiç durmadık. Nasıl tankın önünde durup bu millet için canını feda ettiyse sanayicimizde çarkları durdurmadı bu şehir çalışmak zorunda dedi, bu şehir üretmek zorunda dedi işte o yüzden Türkiye ne kadar büyüyorsa Gaziantep iki katı büyümeye devam ediyor. O yüzden bir olacağız, d,r, olacağız 14 Temmuz'u unutturmayacağız" dedi.

Başkan Fatma Şahin'in ardından kürsüye gelen Vali Davut Gül ise, "Bu millet Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, cesaretiyle, milletimizin ferasetiyle bu milleti uçurumun kenarından aldı. Üzerinden 4 sene geçti şimdi daha iyi anlayabiliyoruz Libya'da olanlara baktığımızda, Mısır'da olanlara baktığımızda, Suriye'de, Irak'ta olanlara baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki bu devlete, bu millete namuslu bir şekilde görevini yapan TSK'nın mensuplarının feraseti, emniyet güçlerinin ferasetini gördüğümüzde bir kez daha anlıyoruz" ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardından kent genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: İHA

Manşet

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