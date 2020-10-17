Gaziantep polisinin dikkati faciayı önledi
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Gaziantep polisinin dikkati faciayı önledi

17.10.2020 23:13 | Son Güncelleme: 17.10.2020 23:17
Gaziantep polisinin dikkati faciayı önledi

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliğinin karşısına yaklaşık bin 200 gram her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı madde tespit edilerek imha edildiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliğinin karşısına yaklaşık bin 200 gram her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı madde tespit edilerek imha edildiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gaziantep/Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliği karşısında park halinde bulunan bir aracın altına bugün akşam saatlerinde bırakılan çanta, sokakta oturan vatandaşların dikkatini çekti. Olay yerinden hızla uzaklaşan şahsı gören vatandaşlar hemen 155 Polis İmdat hattını arayarak şüpheli şahsın eşgal bilgisi ve bindiği aracın plakasını bildirdi. Bunun üzerine olay yerinde güvenlik tedbiri alan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, çanta içerisinde 3 parça halinde (yaklaşık 1200 gr ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip) patlayıcı madde olduğunu tespit etti. Bomba imha ekiplerince patlayıcı madde kontrollü olarak imha edildi" denildi.

Açıklamada, yapılan ihbar ve analiz çalışmaları üzerine alarma geçen Gaziantep polisinin uygulama noktasında durdurduğu araç icerisinde eşgale uyan bir şahısla birlikte bir kişiyi de gözaltına aldığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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