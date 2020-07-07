Gaziantep polisinden yasa dışı bahis operasyonu Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan şahıslara yönelik 13 adrese operasyon düzenlendi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan şahıslara yönelik 13 adrese operasyon düzenlendi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7258 sayılı kanun kapsamında bilişim sistemi kullanarak yasa dışı bahis oynayan ve oynatan şahıslara yönelik 13 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 118 bin 345 TL, bin 900 dolar, 14 adet cep telefonu, 6 adet hard disk, 13 adet sim kart, 3 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet hafıza kartı, 3 adet tablet bilgisayar, 1 adet mp3 çalar, 4 adet flaş bellek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA