Gaziantep polisinden okul önlerinde denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep polisinden okul önlerinde denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep polisinden okul önlerinde denetim

Gaziantep polisi şehrin belli bölgelerinde okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep polisi şehrin belli bölgelerinde okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

Gaziantep Emniyetine bağlı polis ekipleri belirlenen okullarda denetim gerçekleştirdi. Trafik polisleri ve Çevik Kuvvet ekipleri okul önlerinde şüphelilerin üzerlerini ararken, durdurulan araçlarda arama yapıldı. Okul önlerindeki şüphelilerin kimlik sorgulamasını yapan ekipler, havadan da drone ile denetim gerçekleştirdi. - GAZİANTEP

Kadıköy'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü

Kadıköy'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü

 Korkunç olay! İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü

Korkunç olay! İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü

 Eşi tarafından 104 yerinden bıçaklandığı söylenen kadının olayında kürsüye çıkan herkes farklı konuştu

Eşi tarafından 104 yerinden bıçaklandığı söylenen kadının olayında kürsüye çıkan herkes farklı konuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title